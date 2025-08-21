Мини-Лабубу выпустят на этой неделе

Директор компании по производству игрушек Pop Mart Ван Нин объявил о выпуске новой мини-версии игрушки Лабубу уже на этой неделе, сообщает Zakon.kz.

Объявление о выпуске новой мини-версии Лабубу стимулировало рекордный рост акций компании Pop Mart International Group Ltd., пишет The New York Times. Исполнительный директор компании отметил, что теперь брелок, который носят в основном на сумках, можно будет повесить на мобильный телефон.

После этого анонса акции производителя Лабубу мгновенно взлетели.

#Chinese art toy company #PopMart CEO Wang Ning said on Wednesday that the company's most popular product is the #Labubu charm, and that Pop Mart will release a #miniLabubu that connects to a phone this week.



Wang Ning emphasized his confidence in the mini Labubu. pic.twitter.com/CGitDVWXI5 — Ifeng News (@IFENG__official) August 21, 2025

По словам директора компании, даже он не смог точно предсказать рост доходов на фоне ажиотажа вокруг монстров Лабубу по всему миру. Ван Нин также отметил, что если ранее в этом году Pop Mart надеялся, что продажи достигнут 20 млрд юаней, это 2,8 млрд долларов, то теперь он считает, что получить и 30 млрд юаней "будет совсем несложно".

Акции выросли на целых 12%, что является самым высоким показателем с момента размещения акций компании в декабре 2020 года. Это компенсировало предыдущие потери в размере до 4,7%, когда некоторые аналитики выразили обеспокоенность по поводу того, как долго продержится спрос на популярных персонажей Pop Mart.

