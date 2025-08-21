#АЭС в Казахстане
Мир

Мини-Лабубу выпустят на этой неделе

Выходит mini-labubu, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 20:40 Фото: X/yicaichina
Директор компании по производству игрушек Pop Mart Ван Нин объявил о выпуске новой мини-версии игрушки Лабубу уже на этой неделе, сообщает Zakon.kz.

Объявление о выпуске новой мини-версии Лабубу стимулировало рекордный рост акций компании Pop Mart International Group Ltd., пишет The New York Times. Исполнительный директор компании отметил, что теперь брелок, который носят в основном на сумках, можно будет повесить на мобильный телефон.

После этого анонса акции производителя Лабубу мгновенно взлетели.

По словам директора компании, даже он не смог точно предсказать рост доходов на фоне ажиотажа вокруг монстров Лабубу по всему миру. Ван Нин также отметил, что если ранее в этом году Pop Mart надеялся, что продажи достигнут 20 млрд юаней, это 2,8 млрд долларов, то теперь он считает, что получить и 30 млрд юаней "будет совсем несложно".

Акции выросли на целых 12%, что является самым высоким показателем с момента размещения акций компании в декабре 2020 года. Это компенсировало предыдущие потери в размере до 4,7%, когда некоторые аналитики выразили обеспокоенность по поводу того, как долго продержится спрос на популярных персонажей Pop Mart.

Новую Барби выпустили в честь теннисистки Винус Уильямс, а легендарная компания Kodak оказалась на грани закрытия.

