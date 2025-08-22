#АЭС в Казахстане
Мир

Свадьбу известного миллионера обсуждают в Китае

свадьбу известного миллионера обсуждают в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 00:19 Фото: pixabay
61-летний китайский предприниматель Ли Гоцин женился на ровеснице, в которую был влюблен в студенческие годы – журналистке по имени Чжан Даньхун, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, пара когда-то вместе училась. После университета они расстались, потому что Чжан уехала в Германию. В 1995 году миллионер уговаривал ее вернуться, обещал богатство и предлагал выйти за него замуж. Она отказалась, ответив: "Почему все должно сводиться только к деньгам?"

Отмечается, что спустя год Ли женился на предпринимательнице Пегги Ю. В 1999 году они вместе основали интернет-магазин Dangdang, ставший крупным игроком на рынке онлайновой торговли Китая. Однако брак закончился скандалом: Ли обвинил Ю в супружеской измене и финансовых нарушениях.

Отмечается, что развод продолжался шесть лет и закончился лишь в июне 2025 года. По решению суда Ю получила контроль над компанией, а Ли – крупную денежную компенсацию.

В итоге 16 августа Ли женился на Чжан Даньхун. В приглашениях на свадьбу молодожены просили не дарить им подарки и вместо этого пожертвовать по 500 юаней (более 37 тыс. тенге) сельской школе в провинции Гуйчжоу или помочь детям из малообеспеченных семей.

Согласно данным издания, свадьба Ли и Чжан вызвала бурное обсуждение в китайских соцсетях. Многие хвалили миллионера, который поступил вопреки расхожему стереотипу о богатых мужчинах, выбирающих жен гораздо моложе себя.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист Криштиану Роналду предложил руку и сердце своей давней возлюбленной и матери двоих своих детей Джорджине Родригес.

Елена Беляева
Елена Беляева
