Наука и технологии

Россия строит огромный военный объект у границ НАТО – СМИ

Строительство базы, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 02:41 Фото: X / GEO_IMINt.
Спутниковые снимки обнаружили масштабное строительство в Калининградской области России – всего в 25 км от границы с НАТО. По данным расследовательской платформы Tochnyi, речь идет о кольцевом антенном комплексе недалеко от города Черняховск, сообщает Zakon.kz.

Как передает Bild, строительство стартовало еще в марте 2023 года. За это время территорию расчистили от леса, построили забор, дороги и подготовили площадки для сооружений.

На спутниковых снимках видны котлованы для антенных мачт и по меньшей мере шесть колец будущей конструкции. Специалисты предполагают, что это кольцевая антенная решетка – система для военной радиотехнической разведки и связи. Диаметр комплекса может достигать 1 600 м, что значительно превышает размеры стандартных объектов такого типа.

Потенциальные возможности комплекса после завершения:

  • перехват радиосвязи НАТО в Восточной Европе и странах Балтии;
  • обеспечение более надежной связи с российскими подводными лодками в Балтийском море и северной Атлантике.

Расследователи предполагают, что этот проект может стать одним из крупнейших в сфере радиоразведки, который Россия строила за последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что американский секретный спутник выпустил новую партию неизвестных объектов на орбиту.

Аксинья Титова
