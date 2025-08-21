Россия строит огромный военный объект у границ НАТО – СМИ
Как передает Bild, строительство стартовало еще в марте 2023 года. За это время территорию расчистили от леса, построили забор, дороги и подготовили площадки для сооружений.
На спутниковых снимках видны котлованы для антенных мачт и по меньшей мере шесть колец будущей конструкции. Специалисты предполагают, что это кольцевая антенная решетка – система для военной радиотехнической разведки и связи. Диаметр комплекса может достигать 1 600 м, что значительно превышает размеры стандартных объектов такого типа.
Time-lapse of construction. pic.twitter.com/q8WhzpayEY— Radio & Nukes (@HamWa07) December 21, 2023
Потенциальные возможности комплекса после завершения:
- перехват радиосвязи НАТО в Восточной Европе и странах Балтии;
- обеспечение более надежной связи с российскими подводными лодками в Балтийском море и северной Атлантике.
Расследователи предполагают, что этот проект может стать одним из крупнейших в сфере радиоразведки, который Россия строила за последние десятилетия.
