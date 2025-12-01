Токаев выразил соболезнования президенту Шри-Ланки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Ануре Кумаре Диссанаяке и его соотечественникам в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в Шри-Ланке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства направил телеграмму. Тропический циклон "Дитва" обрушился на Шри-Ланку, что привело к гибели 334 человек, еще около 400 людей числятся пропавшими без вести. В настоящее время дожди прекратились, однако некоторые низменные районы оказались затопленными. Смыты тысячи домов и дорог, полностью нарушена работа основных систем транспорта и связи.

