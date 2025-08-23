#АЭС в Казахстане
Мир

Горящий грузовик со стейками в США тушила единственная веганка в пожарной службе

В США сгорел грузовик со стейками, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 07:17 Фото: YouTube/The National Desk
В США сгорел грузовик со стейками, а на вызов прибыла единственная веганка в пожарной службе Дженна Ульрих, сообщает Zakon.kz.

22 августа в Миссури загорелся грузовик, перевозивший 20 тонн стейков рибай. Об этом пишет USA Today.

Пожар стал первым боевым выездом для стажерки Дженны Ульрих. По иронии судьбы Дженна – единственная веганка в подразделении, и ее первый вызов оказался связан с грузом мяса. Она тушила огонь вместе со своим отцом, пожарным Гленном Ульрихом.

По данным пожарной службы, прицеп был полностью заполнен стейками, но их целиком уничтожил огонь. Причины пожара пока не установлены.

22 августа на заводе по производству масел и смазочных материалов в американской Луизиане прогремел взрыв.

Фото Алия Абди
Алия Абди
