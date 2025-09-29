#АЭС в Казахстане
Общество

Шымкентец лично пожал руку пожарным, которые спасли его из горящего торгового центра

Шымкентец лично пожал руку пожарным, которые спасли его жизнь, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 00:05 Фото: скриншот из видео
Житель Шымкента признался, что едва не погиб в пожаре, благо к нему на помощь своевременно прибыли пожарные, сообщает Zakon.kz.

ДЧС Шымкента на своей странице в соцсетях выложил трогательное видео. На кадрах видно, как мужчина повис на третьем этаже торгового центра, еле держась за окно. Он был окутан едким дымом. Благо пожарным удалось благополучно его спустить на землю и потушить пожар. Спустя время молодой человек решил лично пожать руку и выразить благодарность огнеборцам.

"Пожар случился 19 сентября в торговом центре. Я оказался заблокирован на третьем этаже и окутан густым дымом. Пытался выпрыгнуть. Тогда меня спасла эта бригада. Я пришел сюда выразить благодарность. Тысячу спасибо парням за спасение моей жизни. Приехали вовремя, оперативно оказали помощь", – сказал шымкентец.

Пожарные отметили, что спасение жизней для их лучшая награда и благородность людей вызывает у них чувство гордости за профессию.

В другом случае 13 сентября на пульт "112" Шымкента поступил звонок о том, что виден дым с крыши двухэтажной мечети, расположенной по ул. К. Адилбекова в районе Туран.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
