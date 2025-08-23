#АЭС в Казахстане
Мир

Взрыв прогремел на заводе по производству масел в США

В Луизиане на заводе прогремел взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 05:10 Фото: X/FireNewz
22 августа на заводе по производству масел и смазочных материалов в американской Луизиане прогремел взрыв, сообщает Zakon.kz.

Как передает Firehouse, жителей прилегающих районов попросили эвакуироваться.

"После взрыва на месте работают сотрудники офиса шерифа", – говорится в публикации.

Чиновники штата и местные власти пока не могут сказать, что именно горело и что стало причиной взрыва и пожара, но, как следует из документов государственных регулирующих органов и компании, в резервуарах завода объемом 8,7 миллионов галлонов могут храниться различные легковоспламеняющиеся продукты. На предприятии работает около 400–450 человек.

О пострадавших пока не сообщается.

Попытки спасателей связаться с представителями Smitty по электронной почте, по номеру телефона отдела продаж, а также по прямым номерам некоторых должностных лиц компании к вечеру пятницы не увенчались успехом.

На днях во время рейса американской авиакомпании Delta Airlines у самолета Boeing 737 отделилась часть крыла. Также стало известно, что власти США приостановили выдачу рабочих виз иностранцам, которые намерены работать в стране дальнобойщиками и водителями коммерческих грузовиков.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН
Мир
04:45, 23 августа 2025
Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН
Как Стив Джобс заработал свой первый миллиард
Мир
03:44, 23 августа 2025
Как Стив Джобс заработал свой первый миллиард
Америка отменяет рабочие визы мигрантам-дальнобойщикам
Мир
02:29, 23 августа 2025
Америка отменяет рабочие визы мигрантам-дальнобойщикам
