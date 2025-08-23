Взрыв прогремел на заводе по производству масел в США

22 августа на заводе по производству масел и смазочных материалов в американской Луизиане прогремел взрыв, сообщает Zakon.kz.

Как передает Firehouse, жителей прилегающих районов попросили эвакуироваться.

"После взрыва на месте работают сотрудники офиса шерифа", – говорится в публикации.

Чиновники штата и местные власти пока не могут сказать, что именно горело и что стало причиной взрыва и пожара, но, как следует из документов государственных регулирующих органов и компании, в резервуарах завода объемом 8,7 миллионов галлонов могут храниться различные легковоспламеняющиеся продукты. На предприятии работает около 400–450 человек.

Explosion and fire at oil company near Roseland, Louisiana



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/dtWPWDqhLM — PressTV Extra (@PresstvExtra) August 22, 2025

О пострадавших пока не сообщается.

🚨NEW DRONE FOOTAGE following an explosion in Tangipahoa Parish Louisiana at Smitty’s Supply. Earlier today a series of explosions rocked an oils and lubricants company in Roseland; evacuations ordered; (Courtesy Chris Owens) LA pic.twitter.com/cIpooqdtCm — The Real 'Not El Chapo' (@ScottEnlow) August 22, 2025

Попытки спасателей связаться с представителями Smitty по электронной почте, по номеру телефона отдела продаж, а также по прямым номерам некоторых должностных лиц компании к вечеру пятницы не увенчались успехом.

