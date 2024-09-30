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Филиппинский рыбак 10 лет хранил жемчужину, которая может стоить 100 миллионов долларов

Уникальную жемчужину нашел филиппинский рыбак, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 18:38 Фото: pixabay
Рыбак с Филиппин 10 лет хранил под кроватью жемчужину весом 34 кг и не догадывался о том, что ее стоимость может превысить 100 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Мужчина рассказал изданию Unilad, что нашел жемчужину во время рыбалки в море, когда якорь его лодки зацепился за гигантского моллюска. Рыбак хранил свою находку как талисман и держал ее под кроватью до того момента, когда решил передать ее своей тете.

Отмечается, что женщина решила узнать побольше информации и жемчужине и обратилась к экспертам, чтобы подтвердить ее подлинность и определить стоимость. Эксперты отсмотрели находку рыбака и взяли несколько проб. Если подтвердится, что это природный объект, сформированный внутри гигантского моллюска, то его стоимость превысит 100 млн долларов.

Как уточняется, на данный момент жемчужина находится в здании мэрии города под усиленной охраной.

Ранее сообщалось, что кит атаковал рыбака у берегов Австралии.

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