Филиппинский рыбак 10 лет хранил жемчужину, которая может стоить 100 миллионов долларов
Мужчина рассказал изданию Unilad, что нашел жемчужину во время рыбалки в море, когда якорь его лодки зацепился за гигантского моллюска. Рыбак хранил свою находку как талисман и держал ее под кроватью до того момента, когда решил передать ее своей тете.
Отмечается, что женщина решила узнать побольше информации и жемчужине и обратилась к экспертам, чтобы подтвердить ее подлинность и определить стоимость. Эксперты отсмотрели находку рыбака и взяли несколько проб. Если подтвердится, что это природный объект, сформированный внутри гигантского моллюска, то его стоимость превысит 100 млн долларов.
Как уточняется, на данный момент жемчужина находится в здании мэрии города под усиленной охраной.
A fisherman in Philippine found a perl weighing 34kg and estimated around $100 million. Not knowing it's value, the pearl was kept under his bed for 10 years as a good luck charm. pic.twitter.com/jQxmjmynHT— Creepy.org (@creepydotorg) September 27, 2024
Ранее сообщалось, что кит атаковал рыбака у берегов Австралии.