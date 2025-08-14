#АЭС в Казахстане
Мир

Разорваны легкое и желудок: в Бразилии врачи случайно убили двухлетнего мальчика

Бразилия, ребенок, кукуруза, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 20:07 Фото: pixabay
Трагедия произошла в больнице Гоятуба штата Гояс. Ребенка с зернышком кукурузы в носу доставили на прием родители. Врачи попробовали извлечь инородное тело при помощи пинцета, однако это им не удалось, тогда медики решили продуть ноздрю сжатым воздухом, сообщает Zakon.kz.

По мнению врачей, пишет Daily Mail, струя воздуха под высоким давлением должна была вытолкнуть зерно. Однако и этот метод не принес ожидаемого результата. Инородное тело окончательно застряло, а ребенка вырвало.

"Малышу дали лекарство от повышенного газообразования, несколько часов понаблюдали и выписали. После этого состояние ребенка ухудшилось. Его родители снова обратились за медицинской помощью, но у мальчика возникли проблемы с дыханием, он погиб", – говорится в сообщении.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что у пациента были разорваны легкое и желудок. Местная полиция возбудила уголовное дело о непреднамеренном убийстве.

Ранее сообщалось, что на территории одного из городских аттракционов Алматы 11-летняя девочка получила тяжелые травмы. Ее мама придала широкой огласке инцидент, рассказав подробности произошедшего.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
