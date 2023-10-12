На врача напали с ножом в Туркестанской области

В Туркестанской области пациент напал на врача-рентгенолога с ножом. Его задержали сотрудники департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в частной клинике в пос. Аксукент Сайрамского района.

"Пациент, находясь в очереди в УЗИ-кабинет, в ссоре нанес ножевое ранение врачу-рентгенологу. Потерпевший доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК РК. Полицией был задержан подозреваемый 27-летний житель района. В настоящее время он водворен в ИВС". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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