На врача напали с ножом в Туркестанской области
Фото: unsplash
В Туркестанской области пациент напал на врача-рентгенолога с ножом. Его задержали сотрудники департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в частной клинике в пос. Аксукент Сайрамского района.
"Пациент, находясь в очереди в УЗИ-кабинет, в ссоре нанес ножевое ранение врачу-рентгенологу. Потерпевший доставлен в больницу", – говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК РК. Полицией был задержан подозреваемый 27-летний житель района. В настоящее время он водворен в ИВС".Пресс-служба ДП Туркестанской области
Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.
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