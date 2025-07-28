В Париже завершился допрос Дурова

Сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова допросили в суде Парижа (Франция). Допрос продолжался более девяти часов, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС, 28 июля Дуров отказался от комментариев дежурившим все это время у выхода журналистам. Он в шутку предложил представителям прессы вместе "пойти пешком до VIII округа", который находится в нескольких километрах от здания суда, но сам тут же сел в такси.

"Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в понедельник допрашивается следственными судьями в Париже по поводу возможной причастности платформы к преступной деятельности", – сказали журналистам источники, близкие к расследованию.

По данным СМИ, Дуров в сопровождении четырех адвокатов прибыл в офис двух следственных судей около 10 утра (13:00 по казахстанскому времени) для допроса по существу, третьего с момента его задержания во Франции.

В середине июля этого года основатель Telegram обвинил власти Франции в "крестовых походах" против свободы слова и технологического прогресса. Так Дуров отреагировал на публикацию Politico о том, что во Франции возбудили уголовное дело в отношении соцсети X, обвинив компанию в манипулировании своими алгоритмами в целях иностранного вмешательства.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Сооснователь Telegram пробыл под стражей четыре дня, после чего его отпустили, установив над ним судебный контроль.

Ранее Павел Дуров обратился к пользователям Telegram.