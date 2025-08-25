Мощный тайфун "Кадзики" приближается к Вьетнаму: МИД сообщил о ситуации с казахстанцами
Власти страны закрыли для полетов все аэропорты в центральной части Вьетнама и запретили выход в море рыболовецких судов.
По прогнозам метеорологов, скорость ветра может составить от 135 до 166 километров в час с порывами до 180 километров в час.
Также, как отмечает государственный новостной портал VietnamNews, синоптики предупреждают о сильных ливнях и вероятности наводнений и оползней.
"Десятки тысяч человек эвакуированы перед ударом тайфуна "Кадзики" из районов центрального Вьетнама, на которые по прогнозам придется основной удар. Более 1800 семей эвакуированы в провинции Тханьхоа, более 14 тысяч жителей эвакуированы в провинции Хатинь", – говорится в сообщении.
Кроме того, известно, что в настоящее время в обеих провинциях продолжается эвакуация населения из районов с наибольшей вероятностью катастрофических последствий тайфуна.
Тайфун "Кадзики" – это уже пятый шторм, вошедший в Южно-Китайское море в 2025 году.
На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Министерства иностранных дел заявили, что, несмотря на надвигающуюся стихию, за помощью казахстанцы не обращались.
Тем временем непогода уже властвует по стране.
🚨 TYPHOON #KAJIKI ALERT: EMERGENCY IN VIETNAM 🚨— Sarcasm Scoop (@sarcasm_scoop) August 25, 2025
Vietnam has ordered the evacuation of over 586,000 people from its central coast, including Thanh Hoa, Quảng Trị, Huế, and Đà Nẵng.
Airports in Thanh Hoa and Quảng Bình are closed; schools shut; boats banned from going to… pic.twitter.com/7oZrN87bhd
Vietnam evacuates tens of thousands ahead of Typhoon Kajikihttps://t.co/r2nMyI0lY6 pic.twitter.com/HeS7K8Rbfe— AFP News Agency (@AFP) August 25, 2025
Image from the north of #Vietnam where #Typhoon #Kajiki is messing this up pic.twitter.com/LtQK5Nyo0e— Tara Author (@auteur_tara) August 25, 2025
Typhoon Kajiki to make landfall in central Vietnam https://t.co/6QNzLS8ErO— Reuters (@Reuters) August 25, 2025
Cua del Tifó Kajiki ara mateix a Ninh Binh (Vietnam). #tifo #tifon #vietnam #tifonvietnam #tv3 #ElTemps3Cat @som3cat @eltempsTV3 pic.twitter.com/5LyMzNsQ19— Jose Ligero (@Jose_ligero_) August 25, 2025
Huge waves pounded the coast of Cửa Lò, Vietnam, at noon on August 25, 2025, just before Typhoon Kajiki made landfall. Seeing waves crash over a 3-meter-high sea wall gives a sense of how powerful this storm really is#Vietnam #Kajiki pic.twitter.com/gSEe4diHJc— sarahtulip (@f_lisaro) August 25, 2025
Мы уже сообщали днем ранее, что власти курортного острова Хайнань в Китае эвакуировали 20 тыс. человек из-за тропического шторма "Кадзики".