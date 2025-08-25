#АЭС в Казахстане
Мир

Мощный тайфун "Кадзики" приближается к Вьетнаму: МИД сообщил о ситуации с казахстанцами

Вьетнам, тайфун, казахстанцы, опасность, природная стихия, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 14:15 Фото: Zakon.kz
Вьетнам готовится к мощному тайфуну "Кадзики", который во второй половине понедельника, 25 августа 2025 года, должен достигнуть пика. Ранее от природной стихии уже пострадала часть Китая, сообщает Zakon.kz.

Власти страны закрыли для полетов все аэропорты в центральной части Вьетнама и запретили выход в море рыболовецких судов.

По прогнозам метеорологов, скорость ветра может составить от 135 до 166 километров в час с порывами до 180 километров в час.

Также, как отмечает государственный новостной портал VietnamNews, синоптики предупреждают о сильных ливнях и вероятности наводнений и оползней.

"Десятки тысяч человек эвакуированы перед ударом тайфуна "Кадзики" из районов центрального Вьетнама, на которые по прогнозам придется основной удар. Более 1800 семей эвакуированы в провинции Тханьхоа, более 14 тысяч жителей эвакуированы в провинции Хатинь", – говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что в настоящее время в обеих провинциях продолжается эвакуация населения из районов с наибольшей вероятностью катастрофических последствий тайфуна.

Тайфун "Кадзики" – это уже пятый шторм, вошедший в Южно-Китайское море в 2025 году.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Министерства иностранных дел заявили, что, несмотря на надвигающуюся стихию, за помощью казахстанцы не обращались.

Тем временем непогода уже властвует по стране.

Мы уже сообщали днем ранее, что власти курортного острова Хайнань в Китае эвакуировали 20 тыс. человек из-за тропического шторма "Кадзики".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
