Более 20 тыс. человек эвакуировали на Хайнане из-за шторма

Власти курортного острова Хайнань в Китае эвакуировали 20 тыс. человек из-за тропического шторма "Кадзики", приближающегося к южному побережью, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Xinhua, на острове закрыты заведения и остановлена работа общественного транспорта. Более 30 тыс. рыболовецких судов вернулись в порт, более 2,8 тыс. спасателей готовы оказать помощь оперативно.

"К утру скорость ветра достигала 38 м/с. Циклон находился примерно в 210 км к юго-востоку от Саньи. По прогнозу синоптиков, шторм обрушится на Хайнань к вечеру воскресенья", – говорится в сообщении.

🌀 Typhoon Kajiki: landfall late Sun/Mon.



– 586k+ evacuated in central Vietnam; flights canceled/delayed.

– China’s Hainan (Sanya) on red alert: closures & transport halted.

– Up to 400 mm rain, winds to 170 kph expected. Stay safe.



More: https://t.co/TqHDh99GaX pic.twitter.com/c2I1qMxQQS — Scopex News (@scopex_news) August 24, 2025

Также известно о задержках десятка рейсов из курортной зоны Саньи.

Ранее более 100 человек были ранены во время тайфуна, который обрушился на побережье Тайваня 15 августа 2025 года.