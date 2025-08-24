#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
537.34
623.05
6.65
Мир

Более 20 тыс. человек эвакуировали на Хайнане из-за шторма

тайфун, Китай, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 15:33 Фото: pixabay
Власти курортного острова Хайнань в Китае эвакуировали 20 тыс. человек из-за тропического шторма "Кадзики", приближающегося к южному побережью, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Xinhua, на острове закрыты заведения и остановлена работа общественного транспорта. Более 30 тыс. рыболовецких судов вернулись в порт, более 2,8 тыс. спасателей готовы оказать помощь оперативно.

"К утру скорость ветра достигала 38 м/с. Циклон находился примерно в 210 км к юго-востоку от Саньи. По прогнозу синоптиков, шторм обрушится на Хайнань к вечеру воскресенья", – говорится в сообщении.

Также известно о задержках десятка рейсов из курортной зоны Саньи.

Ранее более 100 человек были ранены во время тайфуна, который обрушился на побережье Тайваня 15 августа 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Взрыв прогремел в Центральном детском магазине в Москве
Мир
15:10, Сегодня
Взрыв прогремел в Центральном детском магазине в Москве
В Китае врачи извлекли из головы девочки 15-сантиметровый нож
Мир
12:48, Сегодня
В Китае врачи извлекли из головы девочки 15-сантиметровый нож
Рухнули дома и пропали люди: дожди вызвали сильное наводнение в Мексике
Мир
12:08, Сегодня
Рухнули дома и пропали люди: дожди вызвали сильное наводнение в Мексике
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: