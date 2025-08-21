#АЭС в Казахстане
Происшествия

8 актюбинцев попали в инфекционную больницу после заказа еды на дом

Массовое отравление в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 07:37 Фото: pixabay
Массовое отравление заказной едой на дом произошло на днях в городе Актобе, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 18 августа в приемный покой областной клинической инфекционной больницы обратилось восемь человек, передает "КТК". У всех пострадавших одинаковые симптомы: высокая температура, рвота, диарея и резкие боли в животе.

Двоих пришлось сразу госпитализировать в реанимацию. Еще двое от стационара отказались и после осмотра вернулись домой.

Сейчас врачи ждут результатов анализов, чтобы установить точную причину массового отравления. По некоторым данным, все пациенты заказывали роллы в одном месте. Так ли это, выясняют следователи.

"На сегодняшний день состояние шести пациентов удовлетворительное. Бактериологические анализы сейчас в работе. Из эпиданамнеза, все эти пациенты на дом заказывали японскую кухню – это суши, роллы", – прокомментировала заместитель главного врача Актюбинской областной инфекционной больницы Жансауле Даулетова.

Недавно на имя жительницы Актобе мошенники оформили кредит на 4 млн тенге.

