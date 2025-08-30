#АЭС в Казахстане
Мир

Смертность и ампутация конечностей: поедание устриц стоило жизни нескольких человек в США

Морепродукты, деликатес, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 18:35 Фото: pexels
В американском штате Луизиана два человека скончались после заражения плотоядной бактерией при употреблении сырых устриц, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NBC News, представитель Департамента здравоохранения штата рассказал, что смерть наступила из-за бактерии Vibrio vulnificus. Она обитает в теплых прибрежных водах и чаще всего встречается в период с мая по октябрь.

Представитель Департамента здравоохранения Луизианы рассказал журналистам, что эта бактерия может вызывать заболевание, когда открытая рана подвергается воздействию прибрежных вод или когда человек употребляет сырые или не до конца приготовленные зараженные морепродукты.

Кроме того, в Луизиане зафиксированы еще две смерти, связанные с заражением Vibrio vulnificus, но не связанные с употреблением устриц.

По данным Департамента здравоохранения штата, зараженные люди нуждаются в интенсивной терапии или даже ампутации конечностей. Примерно каждый пятый человек с этой бактерией умирает, иногда в течение одного-двух дней после заболевания.

Всего в 2025 году в штате Луизиана было зарегистрировано 22 случая заражения Vibrio vulnificus, приведших к госпитализации. Более 80% зарегистрированных случаев были связаны с попаданием морской воды на открытые раны.

Ранее стало известно, что первый случай лихорадки чикунгунья зарегистрировали в России.

Аксинья Титова
