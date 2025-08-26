Утвержден перечень особо важных гособъектов, защищаемых от пожаров

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 20 августа 2025 года утвержден перечень особо важных объектов государственной собственности, защищаемых государственной противопожарной службой от пожаров, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены 11 объектов: Резиденции президента РК.

Административное здание Аппарата правительства РК.

Административное здание Мажилиса Парламента РК.

Административное здание Сената Парламента РК.

Административное здание Верховного суда РК.

Административное здание Конституционного суда РК.

Административное здание Генеральной прокуратуры РК.

Административное здание "Дом министерств".

Административное здание "Архив президента РК".

Автохозяйство Управления делами президента РК.

Автохозяйство Управления материально-технического обеспечения. Приказ вводится в действие с 5 сентября 2025 года. Материал по теме МЧС обновило квалификационные требования к специализированным учебным центрам Ранее мы рассказали, что внесены изменения в Правила пожарной безопасности.

