Право

Утвержден перечень особо важных гособъектов, защищаемых от пожаров

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 09:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 20 августа 2025 года утвержден перечень особо важных объектов государственной собственности, защищаемых государственной противопожарной службой от пожаров, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены 11 объектов:

  • Резиденции президента РК.
  • Административное здание Аппарата правительства РК.
  • Административное здание Мажилиса Парламента РК.
  • Административное здание Сената Парламента РК.
  • Административное здание Верховного суда РК.
  • Административное здание Конституционного суда РК.
  • Административное здание Генеральной прокуратуры РК.
  • Административное здание "Дом министерств".
  • Административное здание "Архив президента РК".
  • Автохозяйство Управления делами президента РК.
  • Автохозяйство Управления материально-технического обеспечения. 

Приказ вводится в действие с 5 сентября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что внесены изменения в Правила пожарной безопасности.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
