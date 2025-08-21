Посмертное донорство: сердце и почки пересадили казахстанским пациентам из листа ожидания

19 и 20 августа посмертный донор спас жизни трех казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Органы изъяли у 44-летнего мужчины, передает "24kz". 15 августа он поступил в городскую больницу Павлодара с тяжелой черепно-мозговой травмой. Врачи провели срочную операцию, но спасти его не удалось.

18 августа консилиум официально констатировал смерть мозга. После этого семья мужчины согласилась на посмертное донорство.

"Было принято решение изъять только сердце и две почки. Три человека получили новую жизнь, они вышли из листа ожидания", – рассказал региональный координатор по трансплантологии по Павлодарской области Дмитрий Потеребух.

Известно, что на место прибыла бригада врачей из Астаны. При этом перевозить изъятые органы в столицу для дальнейшей пересадки пришлось наземным транспортом, потому что павлодарский аэропорт находится на реконструкции. Транспортировка при поддержке МВД заняла чуть более четырех часов и это вполне допустимое время, поскольку сердце перевозилось в специальном роботизированном аппарате, поддерживающем его жизнеспособность.

