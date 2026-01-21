#Казахстан в сравнении
Общество

Уникальную операцию на сердце впервые провели в Караганде

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 16:32 Фото: pexels
В многопрофильной больнице №2 Караганды кардиохирурги успешно прооперировали 13-летнюю девочку с редким врожденным пороком сердца, сообщает Zakon.kz.

Впервые в истории медучреждения вмешательство было выполнено с применением расширяющей пластики верхней полой вены – одной из наиболее технически сложных методик в детской кардиохирургии.

Врачи рассказали, что у пациентки выявили сочетание нескольких серьезных аномалий: частичный аномальный дренаж легочных вен, дефект межпредсердной перегородки и добавочную верхнюю полую вену.

Долгое время заболевание протекало бессимптомно и было обнаружено случайно – во время планового медицинского осмотра перед участием в волейбольных соревнованиях.

Со временем состояние ребенка стало ухудшаться: появились одышка, быстрая утомляемость, слабость, а также шумы в сердце. Дополнительные исследования показали развитие легочной гипертензии и перегрузку правых отделов сердца. Медикаментозное лечение не дало ожидаемого эффекта, и по решению врачебного консилиума было принято решение о хирургическом вмешательстве.

"Это одна из самых сложных операций в детской кардиохирургии. Уникальность случая заключалась в анатомических особенностях и необходимости пластики верхней полой вены", – уточнил кардиохирург Ганибек Акжанов.

Быстро, вкусно, но опасно: врач рассказал о последствиях регулярного употребления полуфабрикатов

Не так давно диетолог Дани Борхес отметил, что людям, стремящимся похудеть, но не готовым полностью отказаться от перекусов, стоит обратить внимание на попкорн. По его словам, этот продукт может стать полезной альтернативой вредным снекам.

