Уникальную операцию на сердце впервые провели в Караганде

В многопрофильной больнице №2 Караганды кардиохирурги успешно прооперировали 13-летнюю девочку с редким врожденным пороком сердца, сообщает Zakon.kz.

Впервые в истории медучреждения вмешательство было выполнено с применением расширяющей пластики верхней полой вены – одной из наиболее технически сложных методик в детской кардиохирургии.

Врачи рассказали, что у пациентки выявили сочетание нескольких серьезных аномалий: частичный аномальный дренаж легочных вен, дефект межпредсердной перегородки и добавочную верхнюю полую вену.

Долгое время заболевание протекало бессимптомно и было обнаружено случайно – во время планового медицинского осмотра перед участием в волейбольных соревнованиях.

Со временем состояние ребенка стало ухудшаться: появились одышка, быстрая утомляемость, слабость, а также шумы в сердце. Дополнительные исследования показали развитие легочной гипертензии и перегрузку правых отделов сердца. Медикаментозное лечение не дало ожидаемого эффекта, и по решению врачебного консилиума было принято решение о хирургическом вмешательстве.

"Это одна из самых сложных операций в детской кардиохирургии. Уникальность случая заключалась в анатомических особенностях и необходимости пластики верхней полой вены", – уточнил кардиохирург Ганибек Акжанов.

