Мир

Испанцы закидали друг друга помидорами: потратили 120 тонн томатов

Испания, фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 01:13 Фото: Х/MybusSpain
27 августа в небольшом городе Буньоле, расположенном примерно в 40 км от Валенсии, прошел один из самых популярных и посещаемых испанских праздников "Томатина", сообщает Zakon.kz.

Тысячи участников фестиваля забросали друг друга 120 тоннами помидоров, пишет El Pais. Битва овощами, получившая известность во всем мире, проводится ежегодно в последнюю среду августа.

"По традиции фестиваль начался с соревнования, в котором самые ловкие участники пытались забраться на вершину смазанного жиром столба, чтобы заполучить хамон. К полудню несколько грузовиков привезли помидоры на центральную городскую площадь", – говорится в сообщении.

Обычно битва продолжается около одного часа. В Испании ее транслируют по телевидению.

После окончания боев улицы и дома очищаются от томатного месива с помощью водопроводных шлангов и пожарных машин.

Ранее блогер из Испании застряла в аэропорту из-за ChatGPT. Чат-бот выдал девушке информацию, что ей не нужна виза для Пуэрто-Рико. В целом, это правда, но нейросеть упустила важный момент: въезд в страну невозможен без электронного разрешения ESTA.

Андрей Дюсупов
