Испанцы закидали друг друга помидорами: потратили 120 тонн томатов

27 августа в небольшом городе Буньоле, расположенном примерно в 40 км от Валенсии, прошел один из самых популярных и посещаемых испанских праздников "Томатина", сообщает Zakon.kz.

Тысячи участников фестиваля забросали друг друга 120 тоннами помидоров, пишет El Pais. Битва овощами, получившая известность во всем мире, проводится ежегодно в последнюю среду августа.

📺 TV en DIRECTO | Algunos asistentes a ‘La Tomatina’ dentro del camión portan una bandera de Palestina en señal de protesta contra la operación militar que lleva a cabo Israel en la Franja de Gaza. Síguela en directo https://t.co/g6w822xnCR pic.twitter.com/ht7n5NB0kG — EL PAÍS (@el_pais) August 27, 2025

"По традиции фестиваль начался с соревнования, в котором самые ловкие участники пытались забраться на вершину смазанного жиром столба, чтобы заполучить хамон. К полудню несколько грузовиков привезли помидоры на центральную городскую площадь", – говорится в сообщении.

Обычно битва продолжается около одного часа. В Испании ее транслируют по телевидению.

Views from the 78th annual "La Tomatina" festival in Bunol, Valencia, Spain, with messages of support for Palestine also visible https://t.co/wXZAuRz9Ay



📸: Pablo Garcia pic.twitter.com/SPTOYA7ehM — Anadolu Images (@anadoluimages) August 27, 2025

После окончания боев улицы и дома очищаются от томатного месива с помощью водопроводных шлангов и пожарных машин.

