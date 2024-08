В Испании прошла помидорная битва

Как передает Sky News, мероприятие является ежегодным. Оно собирает тысячи людей со всего мира. В программу празднования входят ярмарки, танцы, салют и в качестве кульминации – массовая потасовка с использованием помидоров.

Перед битвой на площади устанавливается шест, смазанный маслом с привязанным наверху куском хамона. Как только кто-то из участников фестиваля сможет его достать, дается сигнал к началу.

🍅#LaTomatina: The best shots from the world's biggest "food fight".



120 tonnes of overripe tomatoes were dumped onto the main street of Buñol, a small town in Spain. pic.twitter.com/8qRdXPZIum