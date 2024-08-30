В Испании прошла помидорная битва

28 августа в городе Буньоле прошел международный фестиваль "La Tomatina", сообщает Zakon.kz.

Как передает Sky News, мероприятие является ежегодным. Оно собирает тысячи людей со всего мира. В программу празднования входят ярмарки, танцы, салют и в качестве кульминации – массовая потасовка с использованием помидоров.

Перед битвой на площади устанавливается шест, смазанный маслом с привязанным наверху куском хамона. Как только кто-то из участников фестиваля сможет его достать, дается сигнал к началу.

🍅#LaTomatina: The best shots from the world's biggest "food fight".



120 tonnes of overripe tomatoes were dumped onto the main street of Buñol, a small town in Spain. pic.twitter.com/8qRdXPZIum — NoComment (@nocomment) August 29, 2024

Целый час местные жители и туристы бросаются друг в друга томатами, которые подвозятся к толпе на грузовиках. На одну такую баталию ежегодно уходит более 150 тонн помидоров.

Во время побоища действуют простые, но строгие правила безопасности. Бросаться разрешается только предварительно раздавленными помидорами, запрещено рвать одежду других участников и мешать движению грузовиков с боеприпасами.

Фото: Х/thandojo

Фото: Х/AtiqueUR_Rehman

После битвы пожарные машины проезжают по городу, смывая со стен и улиц остатки томатов, а участники традиционно отмываются в ближайшей речке.

Фото: Х/thandojo

Фестиваль зародился в 1945 году. По легенде, первая драка томатами произошла на ярмарке между друзьями, оттуда и повелось. Местные власти пытались запрещать фестиваль, но в 70-х годах он возродился. Сначала на добровольных началах, но позже муниципалитет взял на себя расходы. С 2002 года фестивалю присвоили статус международного.

Фото: Х/timesofindia

А на кладбищах Австрии стали выращивать овощи.