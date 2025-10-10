Мощный взрыв прогремел на военном заводе в США

Недалеко от города Бакснорт, примерно в 97 км к юго-западу от Нэшвилла, на военном заводе прогремел взрыв, сообщает Zakon.kz.

По данным ABC News, 13 человек пропали без вести, еще несколько погибли.

Как уточняется, спасатели пока не могут попасть на место, так как взрывы продолжаются.

В соцсети распространили кадры с разбросанными обломками и поврежденными автомобилями на парковке. Жители Лобелвилля, расположенного более чем в 20 минутах езды от предприятия, рассказали, что почувствовали, как трясутся их дома.

Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис назвал взрыв "очень разрушительным", который "охватил целое здание".

Согласно официальной информации, завод производит взрывчатые вещества и энергетические устройства для военной, аэрокосмической и горнодобывающей промышленности.

#MassiveExplosion occured at Accurate Energetic Systems near Bucksnort #Tennessee, 60 miles of #Nashville.

12 to 19 dead or reported missing.

The facility manufactures Military Munitions.

Secondry Explosions occured hamper rescue opns.

Cause not known & inv.#IndustrialExplosion pic.twitter.com/TKvhFQEyXD — Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) October 10, 2025

