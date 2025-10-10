#АЭС в Казахстане
Архив новостей
Мир

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в США

взрыв прогремел на военном заводе в США, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 22:51 Фото: скриншот видео
Недалеко от города Бакснорт, примерно в 97 км к юго-западу от Нэшвилла, на военном заводе прогремел взрыв, сообщает Zakon.kz.

По данным ABC News, 13 человек пропали без вести, еще несколько погибли.

Как уточняется, спасатели пока не могут попасть на место, так как взрывы продолжаются.

В соцсети распространили кадры с разбросанными обломками и поврежденными автомобилями на парковке. Жители Лобелвилля, расположенного более чем в 20 минутах езды от предприятия, рассказали, что почувствовали, как трясутся их дома.

Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис назвал взрыв "очень разрушительным", который "охватил целое здание".

Согласно официальной информации, завод производит взрывчатые вещества и энергетические устройства для военной, аэрокосмической и горнодобывающей промышленности.

Ранее сообщалось, что аким Атырауской области Серик Шапкенов 30 мая провел внеочередное заседание оперативного штаба в связи со взрывом и последующим пожаром на автозаправочной станции "Ниет" в городе Кульсары Жылыойского района. При взрыве два человека скончались, еще 14 пострадали. Позже стало известно, что пострадали четверо детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Мощный взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Венесуэле
00:04, 12 ноября 2024
Мощный взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Венесуэле
Мощный взрыв прогремел на заводе в России
17:01, 17 января 2024
Мощный взрыв прогремел на заводе в России
Взрыв прогремел на заводе по производству масел в США
05:10, 23 августа 2025
Взрыв прогремел на заводе по производству масел в США
