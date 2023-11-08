Баян Алагузову закидали комплиментами за снимок с деревом

Казахстанский продюсер Баян Алагузова находится сейчас в испанском городе Валенсия. Телеведущая поделилась фотографией с отдыха, сообщает Zakon.kz.

Несколько снимков были опубликованы 7 ноября на странице в Instagram.

"Я так долго позировала. В итоге поняла, что дерево победило – оно совершенно!" – сказано в подписи.

Подписчики не заставили себя ждать и оставили лестные отзывы:

У вас очень красивые ноги.

Баян, вы прекрасны, и воочию, и на фото.

Какая красота, супер.

Девочка!

Красотка.

Примечательно, что многие критикуют киноактрису за яркие и смелые образы. Но она не молчит и отвечает хейтерам.

"И да, я ношу мини, если не каждый день, то почти… и в 20 и в 50!" – написала недавно Алагузова.

1 ноября певица сообщила своим подписчикам, что теперь будет освещать свою деятельность после скандала, произошедшего с поп-исполнителем Али Окаповым.

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По ее словам, людям надо говорить и транслировать: кто ты, чем занимаешься и что, собственно, сделал.