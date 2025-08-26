Бубонной чумой заразился турист в США

Во время похода в районе озера Тахо американец заразился бубонной чумой. По данным Департамента здравоохранения округа Эль-Дорадо, заражение произошло через укус инфицированной блохи, когда мужчина жил в кемпинге в горах – в районе Саут-Лейк-Тахо, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, мужчине вовремя диагностировали болезнь, он получает медицинскую помощь на дому, его состояние стабильно.

Исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения Кайл Флифлет отметил: "Чума естественным образом присутствует во многих районах Калифорнии, включая высокогорные зоны". Это уже второй случай в США за месяц – в июле в Аризоне зафиксирован смертельный исход через 24 часа после диагностики.

По данным CDC, в США ежегодно регистрируется около семи случаев чумы у людей. Заболевание вызывается бактерией Yersinia pestis, которая передается через укусы блох и контакт с грызунами.

Ранее сообщалось, что в США зафиксирован первый случай заражения человека плотоядным паразитом "мясная муха".