Бубонной чумой заразился турист в США
Фото: pixabay
Во время похода в районе озера Тахо американец заразился бубонной чумой. По данным Департамента здравоохранения округа Эль-Дорадо, заражение произошло через укус инфицированной блохи, когда мужчина жил в кемпинге в горах – в районе Саут-Лейк-Тахо, сообщает Zakon.kz.
По информации CNN, мужчине вовремя диагностировали болезнь, он получает медицинскую помощь на дому, его состояние стабильно.
Исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения Кайл Флифлет отметил: "Чума естественным образом присутствует во многих районах Калифорнии, включая высокогорные зоны". Это уже второй случай в США за месяц – в июле в Аризоне зафиксирован смертельный исход через 24 часа после диагностики.
По данным CDC, в США ежегодно регистрируется около семи случаев чумы у людей. Заболевание вызывается бактерией Yersinia pestis, которая передается через укусы блох и контакт с грызунами.
Ранее сообщалось, что в США зафиксирован первый случай заражения человека плотоядным паразитом "мясная муха".
