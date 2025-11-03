#Народный юрист
Происшествия

В Мангистауской области мужчина умер от бешенства после укуса бездомной кошки

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 18:18 Фото: akorda.kz
Житель Мангистауской области скончался от бешенства после укуса бездомной кошки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание lada.kz со ссылкой на региональный Департамент санитарно-эпидемиологического контроля, мужчина не обратился за медицинской помощью вовремя, что привело к летальному исходу.

С начала года в регионе зарегистрировано более 1 300 случаев укусов животных. По данным ведомства, только за девять месяцев за антирабической помощью обратились 1 351 человек. Из них 52% составили дети, 4,4% – подростки, 43,4% – взрослые.

Чаще всего нападения совершают собаки – 64,7% от общего числа, на долю кошек приходится 34,1%. От укусов собак пострадали 823 человека, кошек – 461, а от других животных – 67.

Антирабическую вакцину получили 801 человек, а 544 пациента – иммуноглобулин, который применяется при высоком риске заражения в зависимости от тяжести и локализации ранения.

Специалисты напоминают, что при любых укусах, царапинах или попадании слюны животных необходимо как можно скорее обратиться к врачу и строго следовать назначенному графику прививок.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Жительница Усть-Каменогорска попала в травмпункт после нападения вороны.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
