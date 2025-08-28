Открытка, отправленная американцем своим родителям, вернулась к нему через 72 года
Почтовая открытка затерялась на 72 года и вернулась к отправителю, сообщает Zakon.kz.
В Иллинойсе сотрудникам почтового отделения удалось найти Алана Болла, отправившего открытку из Нью-Йорка своим родителям в 1953 году. Об этом пишет UPI.
Возможно, из-за изображения ООН на обратной стороне открытку по ошибке отправили в здание организации. Как оказалось, затем она затерялась на десятилетия.
"Будь я проклят!" – отреагировал мужчина на известие из почты.
Сейчас отправителю уже 88 лет.
