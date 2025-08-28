#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
537.76
627.62
6.7
Мир

Открытка, отправленная американцем своим родителям, вернулась к нему через 72 года

Почтовая открытка затерялась на 72 года и вернулась к отправителю, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 03:43 Фото: pixabay
Почтовая открытка затерялась на 72 года и вернулась к отправителю, сообщает Zakon.kz.

В Иллинойсе сотрудникам почтового отделения удалось найти Алана Болла, отправившего открытку из Нью-Йорка своим родителям в 1953 году. Об этом пишет UPI.

Возможно, из-за изображения ООН на обратной стороне открытку по ошибке отправили в здание организации. Как оказалось, затем она затерялась на десятилетия.

"Будь я проклят!" – отреагировал мужчина на известие из почты.

Сейчас отправителю уже 88 лет.

Фото: Х/MyWebTimes

23 августа первая леди Турции Эмине Эрдоган опубликовала письмо для первой леди США Мелании Трамп.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Crocs выпустит обувь с персонажами "Южного Парка"
Мир
05:15, Сегодня
Crocs выпустит обувь с персонажами "Южного Парка"
Зеленский назначил посла Украины в США
Мир
02:30, 29 августа 2025
Зеленский назначил посла Украины в США
В Польше во время репетиции авиашоу разбился самолет F-16
Мир
01:44, 29 августа 2025
В Польше во время репетиции авиашоу разбился самолет F-16
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: