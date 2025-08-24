#АЭС в Казахстане
Мир

Жена Эрдогана показала письмо для Мелании Трамп

Эмине Эрдоган написала письмо Мелании Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 19:00 Фото: Х/EmineErdogan
23 августа первая леди Турции Эмине Эрдоган разместила на своей странице в Instagram письмо для первой леди США Мелании Трамп, сообщает Zakon.kz.

В своем письме Эмине Эрдоган выразила искреннее уважение Мелании Трамп, отметив, что душевная беседа с ней и ее радушный прием во время встречи в Белом доме в Вашингтоне остались свежи в памяти даже спустя шесть лет. Первая леди Турции также указала, что недавнее письмо Мелании Трамп президенту России Владимиру Путину говорит о чувствительности первой леди США к текущим глобальным событиям.

Фото: whitehouse

Что касается основного содержания письма, то Эрдоган обратилась к Мелании с призывом проявить такую ​​же чуткость к гуманитарному кризису в секторе Газа, как и к конфликту в Украине.

"Ваша просьба вернуть радостные улыбки украинских детей, "обреченных на беззвучный смех", имеет очень большое значение. Верю, что вы проявите ту же чуткость, которую проявили к 648 украинским детям, погибшим во время войны, и даже еще большую чуткость к Газе, где за эти два года были зверски убиты 62 тыс. ни в чем не повинных мирных жителей, 18 тыс. из которых – дети", – отметила Эмине Эрдоган.

Первая леди Турции также привлекла внимание к тому, что Газа стала ареной беспрецедентной жестокости и самого мучительного геноцида современности.

"Эти дети, доведенные до глубокого психологического опустошения и совершенно разучившиеся смеяться, кричат ​​в протянутые им микрофоны о своем желании умереть, а их невинные сердца несут в себе изнеможение войны, с которой они не в силах справиться. История свидетельствует о том, что волосы сирот и маленьких детей в Газе поседели от неописуемой боли и страха, которые они испытали", – говорится в письме.

Эмине Эрдоган подчеркнула, что не только дети Украины, подавившие в себе свой смех, но и дети Палестины заслуживают такой же радости, такой же свободы и такого же достойного будущего.

"Было бы чрезвычайно важно, если бы вы направили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху письмо с вашим настойчивым призывом положить конец гуманитарному кризису в Газе. В эти дни, когда мир переживает коллективное пробуждение, а признание Палестины становится всеобщей волей, я убеждена, что ваш призыв в защиту Газы станет исполнением исторической ответственности перед палестинским народом", – сказала она.

Фото: Instagram/emineerdogan

11 августа американская певица Мадонна обратилась с призывом к духовному лидеру католической церкви и главе государства Ватикан Папе Льву XIV посетить сектор Газа. Он в свою очередь попросил верующих молиться о мире для всей земли, особенно для Украины и Ближнего Востока.

Фото Алия Абди
Алия Абди
