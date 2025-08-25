Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за фотографии
Фото: Х/presidentaz
25 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента США Дональда Трампа за подаренные фотографии, сообщает Zakon.kz.
На своих официальных страницах в социальных сетях глава Азербайджана назвал их историческими, поскольку они с личной подписью Трампа.
"Ильхам, вы великий лидер", – гласят подписи на подаренных фотографиях.
Фото: Х/presidentaz
Алиев отметил решительную поддержку президента США процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также мирной повестке дня на Южном Кавказе и в мире, подчеркнув свою глубокую признательность.
Фото: Х/presidentaz
23 августа первая леди Турции Эмине Эрдоган разместила на своей странице в Instagram письмо для первой леди США Мелании Трамп.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript