Мир

Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за фотографии

Трамп подарил Алиеву фотографии, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 20:15 Фото: Х/presidentaz
25 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента США Дональда Трампа за подаренные фотографии, сообщает Zakon.kz.

На своих официальных страницах в социальных сетях глава Азербайджана назвал их историческими, поскольку они с личной подписью Трампа.

"Ильхам, вы великий лидер", – гласят подписи на подаренных фотографиях.

Фото: Х/presidentaz

Алиев отметил решительную поддержку президента США процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также мирной повестке дня на Южном Кавказе и в мире, подчеркнув свою глубокую признательность.

Фото: Х/presidentaz

23 августа первая леди Турции Эмине Эрдоган разместила на своей странице в Instagram письмо для первой леди США Мелании Трамп.

Фото Алия Абди
Алия Абди
