Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Казахстане
Фото: Instagram/amb_victormayko
Президент Украины Владимир Зеленский накануне, 7 апреля 2025 года, подписал указ о назначении посла в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.
"Назначить Майко Виктора Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Казахстан", – говорится в указе.
С декабря 2020 года Виктор Майко занимал должность посла Украины в Туркменистане.
Послом Украины в Казахстане с сентября 2020 года по октябрь 2022 года был Пётр Врублевский.
Отметим, что должность посла два года оставалась вакантной. В августе 2022 года в соцсетях было опубликовано интервью, в котором посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский позволил себе резкие высказывания. На это отреагировали в МИД РК, выразив протест дипломату. 18 октября Владимир Зеленский снял Петра Врублевского с должности посла Украины в РК.
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