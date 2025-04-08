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События

Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Казахстане

Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 09:27 Фото: Instagram/amb_victormayko
Президент Украины Владимир Зеленский накануне, 7 апреля 2025 года, подписал указ о назначении посла в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

"Назначить Майко Виктора Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Казахстан", – говорится в указе.

С декабря 2020 года Виктор Майко занимал должность посла Украины в Туркменистане.

Послом Украины в Казахстане с сентября 2020 года по октябрь 2022 года был Пётр Врублевский.

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Отметим, что должность посла два года оставалась вакантной. В августе 2022 года в соцсетях было опубликовано интервью, в котором посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский позволил себе резкие высказывания. На это отреагировали в МИД РК, выразив протест дипломату. 18 октября Владимир Зеленский снял Петра Врублевского с должности посла Украины в РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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