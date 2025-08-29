#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Мир

Пожизненное лишение свободы получил американец за отравление супруги во время развода

американец во время развода отравил супругу, за что поплатился свободой, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 21:39 Фото: pixabay
Мануальный терапевт из Алабамы Брайан Томас Манн в разгар бракоразводного процесса отравил свою супругу Ханну Петти, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в New York Post, женщина из-за тяжелого развода хотела укрепить здоровье с помощью витаминных комплексов. Тогда Манн и придумал подсыпать в витамины свинец, оставшийся после ремонта его рабочего места, где стены рентгеновского кабинета облицовывали свинцовыми листами.

Отмечается, что спустя несколько месяцев состояние женщины резко ухудшилось. У нее выявили уровень свинца в крови, превышающий норму в восемь раз, и она провела два месяца в больнице. Петти потеряла более 18 кг и нуждалась в круглосуточной терапии. Несмотря на лечение, в ее организме долго сохранялось опасное количество токсичного металла.

Позже выяснилось, что в этот период Манн оказывал давление на супругу, убеждая ее приобрести дополнительные полисы страхования жизни на сумму около 1 млн долларов. Первоначально мужчина пытался ввести полицию и врачей в заблуждение, утверждая, что сам случайно проглотил частицы свинца. Однако анализы показали, что вещество попало в его организм незадолго до обследования. Дополнительно против него выступил анонимный информатор, подтвердивший детали ремонта его офиса и наличие свинца в доступе.

В итоге мужчину приговорили к пожизненному заключению.

В сентябре 2022 года Манн был арестован, а летом 2025 года суд вынес ему приговор.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Трамп взбудоражил демократов, решив сократить помощь развивающимся странам
Мир
22:11, Сегодня
Трамп взбудоражил демократов, решив сократить помощь развивающимся странам
Воспитанница школы-интерната родила в туалете заведения в Индии
Мир
21:47, Сегодня
Воспитанница школы-интерната родила в туалете заведения в Индии
Первый случай лихорадки чикунгунья зарегистрировали в России
Мир
17:12, Сегодня
Первый случай лихорадки чикунгунья зарегистрировали в России
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: