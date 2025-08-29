Пожизненное лишение свободы получил американец за отравление супруги во время развода

Мануальный терапевт из Алабамы Брайан Томас Манн в разгар бракоразводного процесса отравил свою супругу Ханну Петти, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в New York Post, женщина из-за тяжелого развода хотела укрепить здоровье с помощью витаминных комплексов. Тогда Манн и придумал подсыпать в витамины свинец, оставшийся после ремонта его рабочего места, где стены рентгеновского кабинета облицовывали свинцовыми листами.

Отмечается, что спустя несколько месяцев состояние женщины резко ухудшилось. У нее выявили уровень свинца в крови, превышающий норму в восемь раз, и она провела два месяца в больнице. Петти потеряла более 18 кг и нуждалась в круглосуточной терапии. Несмотря на лечение, в ее организме долго сохранялось опасное количество токсичного металла.

Позже выяснилось, что в этот период Манн оказывал давление на супругу, убеждая ее приобрести дополнительные полисы страхования жизни на сумму около 1 млн долларов. Первоначально мужчина пытался ввести полицию и врачей в заблуждение, утверждая, что сам случайно проглотил частицы свинца. Однако анализы показали, что вещество попало в его организм незадолго до обследования. Дополнительно против него выступил анонимный информатор, подтвердивший детали ремонта его офиса и наличие свинца в доступе.

В итоге мужчину приговорили к пожизненному заключению.

Chiropractor sentenced to life for poisoning his wife with lead-tainted vitamins during divorce battle https://t.co/lUlHojDu68 pic.twitter.com/XvADx3m0jA — New York Post (@nypost) August 29, 2025

В сентябре 2022 года Манн был арестован, а летом 2025 года суд вынес ему приговор.