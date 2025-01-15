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Мир

Отца подозревают в попытке отравления сына и супруги в Германии

мужчина пытался отравить супругу и сына в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 01:52 Фото: pixabay
В начале декабря 2024 года в Баварии отец пытался отравить супругу и сына разогретой в духовке пиццей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bild, 55-летняя женщина и ее 25-летний сын внезапно почувствовали себя плохо и были доставлены на машине скорой помощи в больницу с признаками отравления. Пострадавшая находилась на грани жизни и смерти, юноша же отделался тошнотой.

Отмечается, что полиция сразу заподозрила главу семейства, так как 56-летний мужчина сбежал во Францию. Его задержали на юге страны незадолго до Рождества, а затем этапировали в немецкую тюрьму. В данное время подозреваемый находится под арестом по подозрению в попытке отравления родственников.

По версии следствия, мужчина добавил некий растительный яд в замороженное блюдо.

Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что на севере Казахстана расследуют смертельное отравление двоих детей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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