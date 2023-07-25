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Самолет упал во время тушения лесного пожара в Греции

пожары в Греции, упал самолет Фото: скриншот с видео
Самолет типа Canadair упал во время тушения пожара в Греции в районе деревни Платанистос, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает News 24/7, самолет принадлежал пожарной службе и выполнял посадку в труднодоступном месте в деревне Платанистос, где все еще бушует пожар.

На борту находились два пилота, одному из которых было 26 лет.


Сразу после крушения самолета военно-воздушные силы начали сбрасывать воду с воздуха, чтобы потушить пожар, вызванный взрывом, поскольку это место недоступно и наземные силы не могут добраться до него.

Первые очаги возгорания в лесах Греции начались 18 июля в районе города Куварас в Аттике, а также в пригороде города Лутраки на берегу Коринфского залива и возле города Дервенохория, что к северу от Афин. Подробнее о том, как страна борется с огнем читайте в нашем материале

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