Самолет упал во время тушения лесного пожара в Греции

Самолет типа Canadair упал во время тушения пожара в Греции в районе деревни Платанистос, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает News 24/7, самолет принадлежал пожарной службе и выполнял посадку в труднодоступном месте в деревне Платанистос, где все еще бушует пожар.

На борту находились два пилота, одному из которых было 26 лет.





Сразу после крушения самолета военно-воздушные силы начали сбрасывать воду с воздуха, чтобы потушить пожар, вызванный взрывом, поскольку это место недоступно и наземные силы не могут добраться до него.



Первые очаги возгорания в лесах Греции начались 18 июля в районе города Куварас в Аттике, а также в пригороде города Лутраки на берегу Коринфского залива и возле города Дервенохория, что к северу от Афин. Подробнее о том, как страна борется с огнем читайте в нашем материале.