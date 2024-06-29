Четыре самолета и восемь вертолетов участвуют в тушении крупного пожара в Турции

Четыре самолета и восемь вертолетов подключены к тушению крупного пожара, который вспыхнул в уезде Мендерес провинции Измир на западе Турции, сообщает Zakon.kz.

Популярная трасса Сельчук – Кушадасы закрыта для движения автомобилей.

Пресс-служба Минобороны страны в социальной сети X (ранее Twitter) заявила о том, что на месте работает военная авиация.

"Три вертолета Cougar и два вертолета CH-47, принадлежащие Вооруженным силам Турции, были выделены в качестве поддержки в работах по тушению пожара в Измире", – говорится в сообщении.

Пожар произошел около 15:00 (по времени Астаны) в лесной зоне Караджадаг в уезде Мендерес. Региональное управление лесного хозяйства Измира прилагает усилия, чтобы взять под контроль распространение огня. В тушении участвуют принадлежащие управлению четыре самолета, восемь вертолетов, 25 автоцистерн с водой, бульдозеры и десятки пожарных.

Отмечается, что эвакуированы жильцы нескольких жилых домов, расположенных в селе неподалеку от зоны пожара.

Ранее сообщалось, что на стройке в Караганде разгорелся крупный пожар.