Мир

Военный самолет Турции разбился у границы с Грузией

военный самолет, Турция, Грузия, крушение , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 18:21 Фото: pixabay
Турецкий военно-транспортный самолет C-130, летевший из Азербайджана в Турцию, 11 ноября потерпел крушение в районе грузино-азербайджанской границы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции.

Данные о числе членов экипажа, находившихся на борту, пока не разглашаются. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия развернута совместная поисково-спасательная операция при участии представителей Азербайджана и Грузии.

Причины катастрофы в настоящее время выясняются.

Ранее сообщалось о другом крушении. Самолет с гуманитарной помощью рухнул сразу после взлета в США.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Турции разбился самолет, тушивший лесной пожар
07:08, 30 августа 2025
В Турции разбился самолет, тушивший лесной пожар
В Германии военный самолет обстреляли пиротехникой
21:32, 30 сентября 2025
В Германии военный самолет обстреляли пиротехникой
Во Франции разбился самолет
19:06, 05 июля 2025
Во Франции разбился самолет
