Военный самолет Турции разбился у границы с Грузией
Фото: pixabay
Турецкий военно-транспортный самолет C-130, летевший из Азербайджана в Турцию, 11 ноября потерпел крушение в районе грузино-азербайджанской границы, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции.
Данные о числе членов экипажа, находившихся на борту, пока не разглашаются. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия развернута совместная поисково-спасательная операция при участии представителей Азербайджана и Грузии.
Причины катастрофы в настоящее время выясняются.
Ранее сообщалось о другом крушении. Самолет с гуманитарной помощью рухнул сразу после взлета в США.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript