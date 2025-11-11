Военный самолет Турции разбился у границы с Грузией

Турецкий военно-транспортный самолет C-130, летевший из Азербайджана в Турцию, 11 ноября потерпел крушение в районе грузино-азербайджанской границы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции.

Данные о числе членов экипажа, находившихся на борту, пока не разглашаются. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия развернута совместная поисково-спасательная операция при участии представителей Азербайджана и Грузии.

Причины катастрофы в настоящее время выясняются.

Ранее сообщалось о другом крушении. Самолет с гуманитарной помощью рухнул сразу после взлета в США.