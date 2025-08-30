В Афганистане начали охоту на косметологов

Власти Афганистана издали приказ, направленный против подпольных салонов красоты, работающих тайно по всей стране, предупредив предпринимательниц, что у них есть один месяц, чтобы прекратить деятельность, сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, в противном случае бизнесвумен грозит арест.

Официально все салоны красоты были закрыты Талибаном в августе 2023 года, в результате чего 12 тыс. предприятий прекратили деятельность, а более 50 тыс. женщин-косметологов потеряли работу. Тем не менее, подпольные салоны продолжают работать в разных населенных пунктах страны.

Теперь Талибан заявил, что намерен искоренить и ликвидировать этот подпольный бизнес, отдав приказы лидерам общин и старейшинам по всей стране, в соответствии с которыми они должны выявлять подпольные салоны красоты и сообщать о тех, кто ими управляет, в полицию "порока и добродетели".

Правозащитные организации утверждают, что власти Афганистана фактически осуществляют систему гендерного апартеида (разделения), не позволяя женщинам участвовать в какой-либо общественной жизни.

Помимо закрытия салонов красоты, спортзалов и других общественных мест, женщинам также запрещено гулять в общественных парках, путешествовать без сопровождения мужчин, они должны полностью закрывать свое тело при выходе из дома и им не разрешается выступать на публике.

Ранее сообщалось о том, что в Афганистане ввели новые правила выдачи паспортов.