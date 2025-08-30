#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.54
628.31
6.7
Мир

В Афганистане начали охоту на косметологов

Афганские женщины в бурке, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 19:15 Фото: pexels
Власти Афганистана издали приказ, направленный против подпольных салонов красоты, работающих тайно по всей стране, предупредив предпринимательниц, что у них есть один месяц, чтобы прекратить деятельность, сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, в противном случае бизнесвумен грозит арест.

Официально все салоны красоты были закрыты Талибаном в августе 2023 года, в результате чего 12 тыс. предприятий прекратили деятельность, а более 50 тыс. женщин-косметологов потеряли работу. Тем не менее, подпольные салоны продолжают работать в разных населенных пунктах страны.

Теперь Талибан заявил, что намерен искоренить и ликвидировать этот подпольный бизнес, отдав приказы лидерам общин и старейшинам по всей стране, в соответствии с которыми они должны выявлять подпольные салоны красоты и сообщать о тех, кто ими управляет, в полицию "порока и добродетели".

Правозащитные организации утверждают, что власти Афганистана фактически осуществляют систему гендерного апартеида (разделения), не позволяя женщинам участвовать в какой-либо общественной жизни.

Помимо закрытия салонов красоты, спортзалов и других общественных мест, женщинам также запрещено гулять в общественных парках, путешествовать без сопровождения мужчин, они должны полностью закрывать свое тело при выходе из дома и им не разрешается выступать на публике.

Ранее сообщалось о том, что в Афганистане ввели новые правила выдачи паспортов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Смертность и ампутация конечностей: поедание устриц стоило жизни нескольких человек в США
Мир
18:35, Сегодня
Смертность и ампутация конечностей: поедание устриц стоило жизни нескольких человек в США
Есть погибшие: во Франции автомобиль въехал в толпу людей
Мир
18:16, Сегодня
Есть погибшие: во Франции автомобиль въехал в толпу людей
Турист залез в фонтан Треви и стал посмешищем в Сети
Мир
17:35, Сегодня
Турист залез в фонтан Треви и стал посмешищем в Сети
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: