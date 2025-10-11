Вооруженные столкновения начались на границе Афганистана и Пакистана

На границе Афганистана и Пакистана, вдоль всей линии Дюранда, ведутся тяжелые бои, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Tolo news со ссылкой на местные источники, масштабные вооруженные столкновения между силами талибов и пакистанской армией проходят вдоль линии Дюранда. В частности, выстрелы и взрывы слышны в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд.

Уточняется, что в ряде районов пакистанские военные были вынуждены оставить свои позиции и отступить.

Ранее сообщалось, что американские военные могут вернуться в Афганистан.