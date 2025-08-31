Россиянка пыталась утопить своего новорожденного малыша в унитазе

Пресс-служба столичного главка Следственного комитета (ГСУ СК) РФ заявила о том, что в Москве женщина родила ребенка и оставила его в унитазе, сообщает Zakon.kz.

Информация была опубликована в Telegram.

"Не позднее 30 августа 2025 года фигурантка, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Теплый Стан в городе Москве, родила живого ребенка мужского пола. После этого подозреваемая оставила новорожденного в унитазе", – говорится в сообщении.

Как уточняется, роженица не смогла довести дело до конца, так как ее сожительница вызвала скорую помощь. Ребенка оперативно доставили в городскую больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". Подозреваемую также отвезли в больницу, после разрешения врачей следователи допросят ее.

Ранее сообщалось, что казахстанские спасатели экстренно доставили младенца на вертолете в перинатальный центр Жезказгана.