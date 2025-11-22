#АЭС в Казахстане
Мир

Стал известен покупатель золотого унитаза "Америка"

Кто купил золотой унитаз на аукционе, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 06:00 Фото: Х/Sothebys
20 ноября в социальных сетях заявил о себе покупатель золотого унитаза "Америка" Маурицио Каттелана, сообщает Zakon.kz.

18 ноября аукционный дом Sotheby's продал с молотка этот золотой унитаз за 12 млн долларов. Выяснилось, что его приобрела компания Ripley’s Believe It or Not!, которая специализируется на коллекциях необычных объектов.

В заявлении ко Всемирному дню туалета, который прошел 19 ноября, компания отметила, что унитаз Каттелана стал их самым ценным экспонатом.

В коллекции компании Ripley’s также имеются:

  • собранный из поджаренных тостов портрет Альберта Эйнштейна;
  • макет замка из 450 тыс. спичек;
  • крошечные скульптуры, которые помещаются в игольное ушко.

Унитаз планируют выставить в одном из музеев Ripley’s, но точная локация пока не объявлена. Компания также рассматривает возможность разрешить посетителям пользоваться объектом по назначению.

21 ноября на аукционе Sotheby's впервые картину женщины-художницы продали за рекордную сумму.

Фото Алия Абди
Алия Абди
