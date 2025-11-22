Стал известен покупатель золотого унитаза "Америка"

20 ноября в социальных сетях заявил о себе покупатель золотого унитаза "Америка" Маурицио Каттелана, сообщает Zakon.kz.

18 ноября аукционный дом Sotheby's продал с молотка этот золотой унитаз за 12 млн долларов. Выяснилось, что его приобрела компания Ripley’s Believe It or Not!, которая специализируется на коллекциях необычных объектов.

В заявлении ко Всемирному дню туалета, который прошел 19 ноября, компания отметила, что унитаз Каттелана стал их самым ценным экспонатом.

This World Toilet Day, we’re flush with excitement! Ripley’s Believe It or Not! has purchased a solid gold toilet for $12.1 million! 🚽⁰ ⁰Created by artist Maurizio Cattelan, the solid gold toilet titled "America" is now the most valuable exhibit to join the Ripley’s… pic.twitter.com/jIU3sl7BZe — Ripley's Believe It or Not! (@Ripleys) November 19, 2025

В коллекции компании Ripley’s также имеются:

собранный из поджаренных тостов портрет Альберта Эйнштейна;

макет замка из 450 тыс. спичек;

крошечные скульптуры, которые помещаются в игольное ушко.

Унитаз планируют выставить в одном из музеев Ripley’s, но точная локация пока не объявлена. Компания также рассматривает возможность разрешить посетителям пользоваться объектом по назначению.

21 ноября на аукционе Sotheby's впервые картину женщины-художницы продали за рекордную сумму.