Происшествия

Медлить было нельзя: младенца на вертолете доставили в перинатальный центр Жезказгана

спасатели экстренно доставили новорожденного в больницу вертолетом, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 18:34 Фото: пресс-служба МЧС РК
31 августа пилоты "Казавиаспаса" МЧС РК совместно с бригадой санитарной авиации оперативно доставили из поселка Жайрем в г. Жезказган новорожденного пациента, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы министерства, малыш "нуждался в срочной медицинской помощи и медлить было нельзя – каждая минута имела значение".

"Благодаря слаженным действиям экипажа и врачей транспортировка прошла успешно, и ребенок был благополучно доставлен в перинатальный центр", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что шестерых туристов эвакуировали с пика Сатпаева на вертолете.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
