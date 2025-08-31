Медлить было нельзя: младенца на вертолете доставили в перинатальный центр Жезказгана
Фото: пресс-служба МЧС РК
31 августа пилоты "Казавиаспаса" МЧС РК совместно с бригадой санитарной авиации оперативно доставили из поселка Жайрем в г. Жезказган новорожденного пациента, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы министерства, малыш "нуждался в срочной медицинской помощи и медлить было нельзя – каждая минута имела значение".
"Благодаря слаженным действиям экипажа и врачей транспортировка прошла успешно, и ребенок был благополучно доставлен в перинатальный центр", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что шестерых туристов эвакуировали с пика Сатпаева на вертолете.
