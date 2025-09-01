На Гаити местные бандиты освободили из плена ирландскую сотрудницу гуманитарной организации

Ирландскую сотрудницу приюта и еще семь человек освободили из плена на Гаити, сообщает Zakon.kz.

Это произошло почти спустя месяц со дня похищения. Об этом пишет The Guardian.

Джена Херати 32 года работает в приюте "Наши младшие братья и сестры" в коммуне Кенскофф недалеко от Порт-о-Пренса. Она отвечает за благополучие примерно 270 детей. 3 августа она и семь гаитян, включая трехлетнего ребенка, были похищены вооруженной группировкой местных жителей.

The humanitarian organization Nos Petits Frères et Sœurs (Our Little Brothers and Sisters or NPH, by its Spanish acronym), confirmed the release of the eight hostages. https://t.co/7lGQlw82TR — Catholic News Agency (@cnalive) September 1, 2025

Не уточняется, какую цель преследовали злоумышленники, однако ирландский МИД подчеркивает, что в Гаити часто происходят столкновения преступных группировок, выступающих против власти и практически контролирующих столицу. Заложники могут использоваться для давления на правительство.

"Это, безусловно, была чрезвычайно сложная и напряженная ситуация для семьи Херати. Я хочу отдать должное их стойкости и решимости поддерживать Джену и других пленников в течение этих непростых недель", – отметил заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис и добавил, что все спасенные находятся в безопасности.

