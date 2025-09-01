#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
538.54
628.31
6.7
Мир

На Гаити местные бандиты освободили из плена ирландскую сотрудницу гуманитарной организации

На Гаити освободили из плена местных бандитов ирландскую сотрудницу гуманитарной организации и еще семь человек, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 02:26 Фото: X/VaticanNews
Ирландскую сотрудницу приюта и еще семь человек освободили из плена на Гаити, сообщает Zakon.kz.

Это произошло почти спустя месяц со дня похищения. Об этом пишет The Guardian.

Джена Херати 32 года работает в приюте "Наши младшие братья и сестры" в коммуне Кенскофф недалеко от Порт-о-Пренса. Она отвечает за благополучие примерно 270 детей. 3 августа она и семь гаитян, включая трехлетнего ребенка, были похищены вооруженной группировкой местных жителей.

Не уточняется, какую цель преследовали злоумышленники, однако ирландский МИД подчеркивает, что в Гаити часто происходят столкновения преступных группировок, выступающих против власти и практически контролирующих столицу. Заложники могут использоваться для давления на правительство.

"Это, безусловно, была чрезвычайно сложная и напряженная ситуация для семьи Херати. Я хочу отдать должное их стойкости и решимости поддерживать Джену и других пленников в течение этих непростых недель", – отметил заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис и добавил, что все спасенные находятся в безопасности.

Флотилия шведской экоактивистки Греты Тунберг не смогла добраться до сектора Газа и вернулась в порт Барселоны из-за непогоды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Вечеринка с друзьями для туриста в Испании закончилась трагедией
Мир
01:52, 02 сентября 2025
Вечеринка с друзьями для туриста в Испании закончилась трагедией
В одном из городов США на борьбу с канадскими гусями решили потратить 400 тысяч долларов
Мир
01:07, 02 сентября 2025
В одном из городов США на борьбу с канадскими гусями решили потратить 400 тысяч долларов
Трамп потребовал обнародовать данные об эффективности препаратов против COVID
Мир
00:41, 02 сентября 2025
Трамп потребовал обнародовать данные об эффективности препаратов против COVID
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: