Мир

Крупнейшая в истории миссия солидарности Греты Тунберг провалилась

крупнейшая в истории миссия солидарности провалилась, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 19:11 Фото: Instagram/misanharriman
Флотилия шведской экоактивистки Греты Тунберг не смогла добраться до сектора Газа и вернулась в порт Барселоны из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление организации Global Sumud Flotilia, флотилия, состоящая порядка из 20 судов с членами экипажей из 44 стран, была вынуждена вернуться в порт из-за штормового ветра, скорость которого превышала 15 м/с.

По словам организаторов, в таких погодных условиях небольшие яхты, из которых состоит флотилия, подверглись бы большому риску, и поэтому они приняли решение отложить плавание в интересах безопасности его участников.

Ранее сообщалось, что десятки судов с гуманитарной помощью во главе со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг планируют 4 сентября отправиться в Газу, чтобы "прорвать незаконную осаду". Таким образом участники акции планировали "открыть гуманитарный коридор и положить конец продолжающемуся геноциду палестинского народа". Затею европейские журналисты назвали "крупнейшей миссией солидарности в истории".

