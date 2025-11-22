#АЭС в Казахстане
Мир

Сотрудницу отеля уволили за видео с Месси

Женщину уволили после видео с Месси, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 08:45 Фото: Instagram/leomessi
Сотрудницу отеля в Майами уволили после совместного видео с Лионелем Месси, сообщает Zakon.kz.

Сотрудница американского отеля Ямара Салинас из Эквадора поймала аргентинца перед матчем "Интер Майами" и попросила передать привет ее мужу.

Оказалось, что дело было в конце августа, а популярность к эквадорке пришла недавно. Это случилось уже в ноябре, когда она дополнила пост информацией о своем увольнении. Со слов женщины, ее начальник разозлился, увидев ролик. Он посчитал, что она впустую потратила рабочее время.

Судя по комментариям, женщина не особо расстроилась. Она рада, что порадовала своего мужа.

"Я осуществила мечту мужа. Месси передал ему привет. К сожалению, из-за этого видео я потеряла работу. Божье время настало, и меня ждет нечто лучшее", – отредактировала она свой пост в Instagram.

История вызвала большое количество откликов и многие считают увольнение несправедливым. Под постом люди стали высказывать поддержку женщине, жалуясь на чрезмерную строгость работодателя и на то, что личная радость человека обернулась серьезными последствиями. А некоторые даже ждут, что Месси сам обратит внимание на случившееся или выразит сочувствие.

Другая половина Instagram-пользователей пожурила ее за несерьезность в работе. На их взгляд, женщина поступила крайне непрофессионально.

А некоторые в шутку решили, что ее бывший работодатель – большой поклонник Роналду.

"Ради фото с Месси я бы ушел с собственной свадьбы", – поддержал Ямару один из комментаторов.

На днях Дональд Трамп похвастался знакомством его младшего сына Бэррона с Криштиану Роналдо.

Фото Алия Абди
Алия Абди
