В России судят врачей по делу о продаже младенцев в Китай

Во Владивостоке начался суд по делу о продаже младенцев в Китай, сообщает Zakon.kz.

По информации издания "Вести: Приморье", Фрунзенский районный суд Владивостока провел первое заседание по ст. 127.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за торговлю людьми. На скамье подсудимых оказались восемь медицинских работников частных клиник Владивостока и Санкт-Петербурга.

По версии следствия, врачи-репродуктологи предлагали иностранцам услуги суррогатных матерей, после чего новорожденных детей по поддельным документам вывозили в Китай. В итоге за границу отправили 13 малышей.

