#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.54
628.31
6.7
Мир

В России судят врачей по делу о продаже младенцев в Китай

в РФ судят врачей по делу о продаже младенцев в Китай, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 00:11 Фото: pixabay
Во Владивостоке начался суд по делу о продаже младенцев в Китай, сообщает Zakon.kz.

По информации издания "Вести: Приморье", Фрунзенский районный суд Владивостока провел первое заседание по ст. 127.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за торговлю людьми. На скамье подсудимых оказались восемь медицинских работников частных клиник Владивостока и Санкт-Петербурга.

По версии следствия, врачи-репродуктологи предлагали иностранцам услуги суррогатных матерей, после чего новорожденных детей по поддельным документам вывозили в Китай. В итоге за границу отправили 13 малышей.

Ранее сообщалось, что индианка украла ребенка под предлогом проведения астрологического обряда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Трамп потребовал обнародовать данные об эффективности препаратов против COVID
Мир
00:41, 02 сентября 2025
Трамп потребовал обнародовать данные об эффективности препаратов против COVID
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: