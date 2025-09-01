В России судят врачей по делу о продаже младенцев в Китай
Фото: pixabay
Во Владивостоке начался суд по делу о продаже младенцев в Китай, сообщает Zakon.kz.
По информации издания "Вести: Приморье", Фрунзенский районный суд Владивостока провел первое заседание по ст. 127.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за торговлю людьми. На скамье подсудимых оказались восемь медицинских работников частных клиник Владивостока и Санкт-Петербурга.
По версии следствия, врачи-репродуктологи предлагали иностранцам услуги суррогатных матерей, после чего новорожденных детей по поддельным документам вывозили в Китай. В итоге за границу отправили 13 малышей.
Ранее сообщалось, что индианка украла ребенка под предлогом проведения астрологического обряда.
