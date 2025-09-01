Индианка украла ребенка под предлогом проведения астрологического обряда

В индийской деревне Моттур округа Кришнагири 42-летняя женщина похитила ребенка у 27-летней знакомой под предлогом проведения религиозного обряда "пуджи", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Times Of India, обряд проводят для исправления дефекта в гороскопе девочки, чтобы якобы изменить ее судьбу. Мать сообщила в полицию о пропаже шестимесячной дочери в тот же день.

Отмечается, что выследить и задержать подозреваемую удалось при помощи камер видеонаблюдения. Женщина успела добраться до города Хосур. В полиции уточнили, что злоумышленница, потерявшая собственного ребенка, похитила девочку из-за тоски по материнству.

По данным издания, ребенок был возвращен матери, а суд постановил заключить подозреваемую под стражу.

