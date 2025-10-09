Суд над блогерами: в Астане рассматривают апелляцию по делу Жанабылова и его супруги

В суде города Астаны 9 октября 2025 года начались слушания по делу Ерболата Жанабылова и его супруги Толегеновой Эльмиры, передает корреспондент Zakon.kz.

Заседание состоялось по апелляционной жалобе адвоката Олега Чернова, обжаловавшего решение по ранее вынесенному постановлению. Все стороны по делу участвуют онлайн.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий вышеуказанных блогеров, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. В этот день судья отложила судебное заседание на 15 сентября в 15:00.

15 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны начали рассматривать дело в отношении Эльмиры Толегеновой, жены блогера Ерболата Жанабылова, по факту проведения незаконной лотереи.

Во время рассмотрения дела блогер-миллионник озвучила свою позицию. Также прозвучала сторона обвинения. Они считают, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылов являются ширмой для скрытия лотереи.

В этот же день стало известно, что материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой передали в АФМ для возбуждения уголовного дела.