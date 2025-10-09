Суд над блогерами: в Астане рассматривают апелляцию по делу Жанабылова и его супруги
Заседание состоялось по апелляционной жалобе адвоката Олега Чернова, обжаловавшего решение по ранее вынесенному постановлению. Все стороны по делу участвуют онлайн.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий вышеуказанных блогеров, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.
5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. В этот день судья отложила судебное заседание на 15 сентября в 15:00.
15 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны начали рассматривать дело в отношении Эльмиры Толегеновой, жены блогера Ерболата Жанабылова, по факту проведения незаконной лотереи.
Во время рассмотрения дела блогер-миллионник озвучила свою позицию. Также прозвучала сторона обвинения. Они считают, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылов являются ширмой для скрытия лотереи.
В этот же день стало известно, что материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой передали в АФМ для возбуждения уголовного дела.