Мир

Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора против США

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 08:50 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США, сообщает Zakon.kz.

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовали на трибуне на площади Тяньаньмэнь в Пекине, чтобы вместе смотреть военный парад.

Си Цзиньпин, выступая на военном параде в Пекине, не упомянул США, но поблагодарил все страны за вклад в победу.

"Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин об огромной поддержке и "крови", которые Соединенные Штаты Америки предоставили Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика... Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

При этом во вторник Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании "оси" Китая и России против интересов Вашингтона.

Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне прошли 3 сентября в Пекине, в их числе – масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.

Аксинья Титова
