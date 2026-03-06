Трамп назвал следующую цель США после Ирана

В планах Соединенных Штатов сначала завершить военную операцию против Ирана, а затем приступить к выработке дальнейшего курса действий в отношении Кубы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС, руководство США рассматривает возможность проведения военной операции против Кубы, полагая, что аналогичные действия в отношении Венесуэлы и Ирана дают искомые Вашингтоном результаты.

По информации издания, американский президент и члены его администрации чувствуют, что у них "все получается и что все идет как надо".

"Марко, ты работаешь фантастически. И ты работаешь фантастически в отношении места, которое называется Кубой", – сказал он на мероприятии в Белом доме. Глава американской администрации обращался к Марко Рубио, который является госсекретарем США, а также его помощником по национальной безопасности. "То, что происходит с Кубой, – поразительно", – считает Трамп.

"Но мы хотим закончить сначала с этим", – отметил он, имея в виду военную кампанию против Ирана.

"Это лишь вопрос времени – когда ты и многие другие невероятные люди поедут из США назад на Кубу. Будем надеяться, не для того, чтобы там остаться. Мы хотим, чтобы ты вернулся", – продолжил Трамп, обращаясь к Рубио, имеющему кубинские корни.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что "дела в Венесуэле обстоят отлично", – считает руководитель вашингтонской администрации.

Ранее сообщалось, что Трамп стал рекордсменом по военным ударам среди последних президентов США.