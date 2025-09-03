Число погибших во время землетрясения в Афганистане превысило 1400 человек

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Хамдулла Фитрат заявил о том, что число погибших в результате землетрясения в стране превысило 1411, пострадавших – почти 3,4 тысячи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ABC News, число пострадавших составляет около 3,4 тыс. человек.

"На данный момент количество погибших достигло 1457 человек, пострадавших – 3394. В упомянутом регионе число разрушенных домов достигло 6782", – заявил Фитрат.

Афганские СМИ пишут, что с момента прихода к власти Исламского эмирата в 2021 году Афганистан пережил уже три смертоносных землетрясения, а также засухи и наводнения. Сегодня он переживает и массовую депортацию мигрантов из соседних стран.

Shock at scale of destruction as Afghanistan earthquake death toll climbs to 1,400 https://t.co/Puje3XGwV3 pic.twitter.com/S6FeTTepax — The Independent (@Independent) September 2, 2025

Землетрясение магнитудой 6 с пятью афтершоками произошло незадолго до полуночи в воскресенье в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив хрупкую систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования руководству Афганистана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения.

