#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
539.55
627.55
6.7
Мир

Число погибших во время землетрясения в Афганистане превысило 1400 человек

число погибших во время землетрясения в Афганистане продолжает расти, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 19:14 Фото: скриншот видео
Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Хамдулла Фитрат заявил о том, что число погибших в результате землетрясения в стране превысило 1411, пострадавших – почти 3,4 тысячи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ABC News, число пострадавших составляет около 3,4 тыс. человек.

"На данный момент количество погибших достигло 1457 человек, пострадавших – 3394. В упомянутом регионе число разрушенных домов достигло 6782", – заявил Фитрат.

Афганские СМИ пишут, что с момента прихода к власти Исламского эмирата в 2021 году Афганистан пережил уже три смертоносных землетрясения, а также засухи и наводнения. Сегодня он переживает и массовую депортацию мигрантов из соседних стран.

Землетрясение магнитудой 6 с пятью афтершоками произошло незадолго до полуночи в воскресенье в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив хрупкую систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования руководству Афганистана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Новый способ заражения компьютеров вирусами разработали хакеры
Мир
19:37, Сегодня
Новый способ заражения компьютеров вирусами разработали хакеры
В Новой Зеландии обычная интубация стала причиной смерти пациентки
Мир
19:07, Сегодня
В Новой Зеландии обычная интубация стала причиной смерти пациентки
Макрон и его супруга продали дорогую виллу в курортной коммуне
Мир
18:46, Сегодня
Макрон и его супруга продали дорогую виллу в курортной коммуне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: