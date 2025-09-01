#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
События

Токаев выразил соболезнования Афганистану в связи с гибелью людей при землетрясении

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 15:43 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования руководству Афганистана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Первые подземные толчки сразу в нескольких провинциях страны ощутили поздним вечером 31 августа. После основного землетрясения, эпицентр которого находился в горной местности примерно в 42 км от Джалалабада, последовали как минимум пять афтершоков магнитудой от 4,3 до 5,2.

Изначально местные власти сообщали о девяти погибших. Днем 1 сентября 2025 года их число уже превысило 500 человек. К данному часу официально заявлено о 800 погибших, а количество раненых превысило 2500 человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
"Это деликатная тема": Токаев рассказал о состоянии Каспийского моря
События
15:24, Сегодня
"Это деликатная тема": Токаев рассказал о состоянии Каспийского моря
Токаев призвал к реформированию ООН
События
15:15, Сегодня
Токаев призвал к реформированию ООН
В розыск объявлен бывший главный транспортный прокурор Казахстана
События
15:13, Сегодня
В розыск объявлен бывший главный транспортный прокурор Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: