Токаев выразил соболезнования Афганистану в связи с гибелью людей при землетрясении

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования руководству Афганистана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Первые подземные толчки сразу в нескольких провинциях страны ощутили поздним вечером 31 августа. После основного землетрясения, эпицентр которого находился в горной местности примерно в 42 км от Джалалабада, последовали как минимум пять афтершоков магнитудой от 4,3 до 5,2.

Изначально местные власти сообщали о девяти погибших. Днем 1 сентября 2025 года их число уже превысило 500 человек. К данному часу официально заявлено о 800 погибших, а количество раненых превысило 2500 человек.