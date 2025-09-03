Туристы толпой избили владельца магазина в Анталье, что привело к массовой драке

На турецком курорте в Анталье шестеро туристов из Великобритании избили владельца магазина и спровоцировали массовую драку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Turkiye Today, все началось со спора путешественников с владельцем местного магазина на бульваре Ататюрка. После словесной перепалки отдыхающие окружили мужчину, ударили его по голове и повалили на землю, а затем начали избивать.

Отмечается, что рядом находились сотрудники магазинов, которые вмешались в конфликт, и тогда он превратился в массовую драку. Один из туристов даже бросил в работников кусок брусчатки, далее в ход пошли камни и палки. В итоге на место происшествия выехала полиция, что заставило разбушевавшихся путешественников спрятаться в ближайшем отеле.

Власти Турции начали расследование инцидента.

