Мир

Туристы толпой избили владельца магазина в Анталье, что привело к массовой драке

туристы избили владельца магазина в Анталье, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 00:36 Фото: pixabay
На турецком курорте в Анталье шестеро туристов из Великобритании избили владельца магазина и спровоцировали массовую драку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Turkiye Today, все началось со спора путешественников с владельцем местного магазина на бульваре Ататюрка. После словесной перепалки отдыхающие окружили мужчину, ударили его по голове и повалили на землю, а затем начали избивать.

Отмечается, что рядом находились сотрудники магазинов, которые вмешались в конфликт, и тогда он превратился в массовую драку. Один из туристов даже бросил в работников кусок брусчатки, далее в ход пошли камни и палки. В итоге на место происшествия выехала полиция, что заставило разбушевавшихся путешественников спрятаться в ближайшем отеле.

Власти Турции начали расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что туристам в Греции грозит огромный штраф за обычные действия на пляже.

Елена Беляева
Елена Беляева
