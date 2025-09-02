#АЭС в Казахстане
Туризм

Туристам в Греции грозит огромный штраф за обычные действия на пляже

Море, пляж, город, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 03:59 Фото: pixabay
Туристы в Греции могут получить огромный штраф за занятие, которым обычно занимаются многие отдыхающие. Новые правила призваны защищать природные ресурсы и уважать прибрежные районы страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Express, массовый туризм оказал огромное влияние на этот регион, и греческое правительство ищет способы защитить свои нетронутые пляжи и древние руины.

Поэтому будут введены новые штрафы, чтобы обеспечить благополучие страны, а туристам следует быть осторожнее со своим поведением. Более строгие правила послужат сдерживающим фактором и инструментом контроля. Основное внимание правительства уделяется сохранению красоты пляжей и целостности археологических памятников, несмотря на продолжающийся рост туризма.

"Но если вам нравится собирать ракушки или гальку на пляже, теперь вы можете получить штраф", – говорится в статье.

Важно, что новые правила привлекли внимание отдыхающих. Туристам, выносящим эти природные элементы с охраняемых прибрежных зон, теперь грозит штраф в размере до 1000 евро (628 190 тенге).

Идея нового правила заключается в защите хрупкой экосистемы пляжей Греции, где даже такие, казалось бы, безобидные действия, как сбор ракушек, могут нарушить местную фауну и способствовать эрозии прибрежных ландшафтов.

Также будут введены новые правила в отношении шезлонгов. Греческий закон давно требует, чтобы 70% общественных пляжных территорий были свободны от шезлонгов и арендованных стульев. Теперь соблюдение этого правила ужесточается, и на физических и юридических лиц за его нарушение налагаются штрафы.

Ранее казахстанцам, планирующим путешествие в Шарм-эль-Шейх, сообщили важную новость.

Аксинья Титова
